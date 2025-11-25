قرقاش: لا يمكن للجماعات المتطرفة المرتبطة بـ"الإخوان" تحديد مستقبل السودان

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة "الإخوان المسلمين" أن تحدد مستقبل السودان.

وقال أنور قرقاش إن "الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وندد قرقاش بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكداً أنه لا حل عسكرياً للحرب في السودان.

وقال قرقاش إن دولة الإمارات ترحب بجهود القيادة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، وتندد بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حسب "رويترز".

وتأتي تصريحات قرقاش في ظل تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتدهور الوضع الإنساني في دارفور ومناطق أخرى، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر الأربعاء الماضي أنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان.

من جهته قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى إفريقيا، مسعد بولس، إن الرئيس دونالد ترامب يعتبر إنهاء الحرب في السودان أولوية، وإن الولايات المتحدة قدّمت للجيش السوداني وقوات الدعم السريع نصاً قويًاً لخطة سلام شاملة، غير أنّ أياً من الطرفين لم يعلن قبوله الرسمي لها، رغم الترحيب الأولي من الجانبين، ، مشيراً إلى أن الجيش عاد بمجموعة من "الشروط المسبقة" التي تراها واشنطن معطلة لفرص التقدّم.