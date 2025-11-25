تقدم مبهر في علاج ارتفاع الكوليسترول

يعتبر ارتفاع الكوليسترول الضار احد الأسباب الرئيسية لتضيق (الشرايين الإكليلية ) المغذية للقلب (والشرايين السباتية) المغذية للدماغ (وكل شرايين الجسم الأخرى، مما يؤدي إلى تضيق هذه الشرايين، وانسدادها يؤدي إلى الجلطات القلبية أو الجلطات الدماغية أو تموت الأطراف السفلية (الغرغرينا) والتقرحات.

وتعتبر مركبات الستاتين هي المعالجة الرئيسية لخفض الكوليسترول الضار، اضافة للحمية والرياضة.

ولكن كثيراً من المرضى يصابون بأعراض جانبية من الستاتين، الم بالعضلات أو أن هذا الدواء لا يكفي لخفض الكوليسترول الضار بشكل كافٍ.

التقدم الكبير الذي حدث في علاج ارتفاع الكوليسترول هو أدوية تعطى عن طريق الحقن تحت الجلد.

هذه الأدوية تبين أنها ذات فعالية عالية، وليست لها اعراض جانبية كثيرة.

من أبرز هذه الأدوية دواء اسمه **إيفولوكوماب**.

والدواء الثاني يسمى **أليروكوماب**.

PCSK9بروتين يسمى وتعمل هذه الأدوية بضبط

مما يجعل الكبد اكثر فعالية لإزالة الكوليسترول الضار من الدم.

هذه الحقن تعطى مرة أو مرتين في الشهر، وقد تبين أنها فعالة جداً ويتحملها المرضى بشكل جيد. ومن تجربتي الشخصية، فقد استعملت هذه الأدوية للمرضى خلال ما يقرب من عشر سنوات الماضية بنتائج ممتازة.

PCSK9هناك نوع آخر جديد اسمه ** إنكليسران **، وهو يعمل عن طريق انقاص انتاج ال

تعطى هذه الحقنة تحت الجلد مرتين في السنة فقط، وقد عالجت هذه الحقن على عدد كبير من المرضى، وتبين سلامتها الى النصف. LDLبخفض مستوى

المشكلة الرئيسية بهذه الحقن كلها هي ثمنها الغالي الذي يقلل من انتشارها، وربما تصبح أكثر انتشاراً إذا انخفض سعرها لتكون متاحة على نطاق أوسع.

وفي كثير من الأحيان يمكن إعطاء هذه الحقن بالإضافة إلى الستاتين لبعض المرضى الذين لا ينخفض لديهم الكوليسترول بالشكل الكافي.

فإضافة هذه الإبر تخفض الكوليسترول إلى الرقم المطلوب في الغالبية الساحقة من المرضى.

وبناءً على التوصيات الحديثة من **جمعية القلب الأمريكية** و **جمعية القلب الأوروبية**، فإن مستوى الكوليسترول الضار يجب أن يكون أقل من **55 ملغ/ ديسيلتر **عند المرضى الذين لديهم تضييقات في شرايين القلب أو الدماغ أو أي شرايين أخرى في الجسم.

الكثير من هؤلاء المرضى يحتاجون إلى دمج مركبات الستاتين مع أدوية أخرى لخفض الكوليسترول نظرًا لصعوبة الوصول إلى هذه المستويات بمركبات الستاتين وحدها.