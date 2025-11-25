محمد بن راشد: بمتابعة وحرص رئيس الدولة وقفتنا مع إخوتنا مستمرة.. والمساعدات لغزة لن تتوقف بل ستزيد

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة لتجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة سكان قطاع غزة،مؤكدا سموه أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني متواصل، بمتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن وقفة الإمارات مع إخوتنا مستمرة، والمساعدات لغزة لن تتوقف بل ستزيد.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " تعتزم مبادرات محمد بن راشد العالمية تجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة إخوتنا في غزة بالتعاون مع حملة الفارس الشهم٣".

وأضاف سموه: "نعتزم تحميل سفينة كاملة بأكثر من 10 ملايين وجبة خلال الأيام القادمة.. نبحث عن متطوعين.. عبر الموقع http://MBRship.aeنريد إرسال رسائل محبة وتعاضد وتضامن لإخوتنا في غزة من المواطنين والمقيمين عبر هذه الحملة الإنسانية.. وقفتنا مع إخوتنا مستمرة."

وتابع سموه: "أكثر من 40% من مساعدات العالم لغزة خلال العامين الماضيين كانت من دولة الإمارات وحدها.. ولن تتوقف.. بل ستستمر وتزيد بتوفيق الله وبمتابعة وحرص رئيس الدولة حفظه الله وجميع أهل الخير في بلادنا".