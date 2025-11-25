الإمارات.. اشتراطات وضوابط الاحتفال وتزيين المركبات خلال عيد الاتحاد

أعلنت وزارة الداخلية عن الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.

وأكّد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أهمية الاحتفال بالمناسبة الوطنية الغالية في عيد الاتحاد بصورة حضارية تعكس القيم الإيجابية لدولة الإمارات، داعياً الجمهور إلى الالتزام بالقوانين والتدابير الوقائية، والمحافظة على سلامة المجتمع وسلاسة حركة المرور كما هو معتاد في الدولة.