افتتاح «حديقة الأسرة 2».. مشروع جديد يحتفي بـ «عام الأسرة» في دبا الحصن

افتتحت بلدية دبا الحصن، أمس، «حديقة الأسرة 2» في المدينة، لتكون إضافة جديدة للمساحات الخضراء ومرافق الترفيه العائلية في المدينة، ضمن فعاليات أسبوع التشجير الـ46 الذي تنظمه البلدية تحت شعار «معاً.. فلنزرع الإمارات».

وجاء افتتاح الحديقة تماشياً مع «عام الأسرة»، باعتبارها مشروعاً موجهاً لتوفير بيئة آمنة ومهيأة للأهالي، ما يعكس اهتمام الدولة بجودة الحياة ورفاهية السكان.

وشهد الافتتاح حضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتور محمد سلمان الحمادي، ورئيس المجلس البلدي، أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، ومدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية، الذين تفقدوا مكونات الحديقة الجديدة ومرافقها العامة.

وتضم «حديقة الأسرة 2» مساحات خضراء واسعة تم تجهيزها لتكون متنفساً للعائلات، إلى جانب مناطق لعب مخصصة للأطفال تتيح لهم مساحات آمنة لممارسة الأنشطة واللعب، وقد تم اختيار مكونات الحديقة بما ينسجم مع طبيعة المبادرات التي تتبناها بلدية دبا الحصن في دعم الاستدامة وتوسيع الرقعة الخضراء.

وحرصت البلدية عند تنفيذ الحديقة على تنسيق المساحات الخضراء بطريقة تعزّز المشهد الحضري، وتدعم الجانب الجمالي للمدينة، بما يتوافق مع خططها السنوية في تطوير الحدائق وتحسين جودة المرافق الترفيهية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات الزوار وتحقق أعلى درجات الراحة.

وتزامن افتتاح الحديقة مع إطلاق أعمال تشجير مركز الطفل بالمدينة، تماشياً مع حداثة المبنى واحتياجه لزراعة مساحات خضراء تعكس قيم الاستدامة والاهتمام بالبيئة، حيث تم خلال الفعالية زراعة محيط المركز وتعزيز مساحاته الخضراء بمشاركة الحضور.

وأكدت مديرة إدارة الزراعة في بلدية دبا الحصن، خديجة نجيب النعيمي، أن الجهود الحالية تأتي ضمن مسار مستمر تتبعه البلدية لتوسيع المساحات الخضراء في المدينة، موضحة أن الإدارة تعمل وفق خطط زراعية تعتمد على تنويع النباتات ودعم استدامتها، بما ينسجم مع أهداف تحسين البيئة المحلية والمحافظة على طابعها الطبيعي.

وبيّنت أن هذه الخطط يجري تنفيذها بشكل متواصل وبوتيرة تصاعدية، بما يسمح بزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز حضور النباتات المحلية في مختلف المواقع، مؤكدة أن البلدية تواصل عملها وفق رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى الارتقاء بالبيئة المحيطة بالسكان.

إلى ذلك، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتور محمد سلمان الحمادي، إن «دولة الإمارات كانت وستظل في طليعة الدول التي تولي اهتماماً كبيراً للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء، انسجاماً مع رؤى القيادة الرشيدة في تعزيز الاستدامة البيئية، ويأتي أسبوع التشجير الوطني لترسيخ ثقافة الزراعة لدى مختلف فئات المجتمع وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة ودعم التنوّع الحيوي».

وأكد مدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، أن بلدية دبا الحصن تحرص على تنفيذ مبادرات نوعية تعزز المظهر الجمالي للمدينة، وتدعم التوجهات الوطنية في زيادة المساحات الخضراء.