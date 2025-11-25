«الهلال الأحمر» تدشّن حملة لمساعدة 1.8 مليون شخص في 24 دولة

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دشنت الهيئة حملتها السنوية للمساعدات الشتوية، مستهدفة دعم مليون و856 ألفاً و324 شخصاً في 24 دولة موزّعة على ثلاث قارات، وذلك بكلفة تقدّر بنحو 37 مليوناً و126 ألفاً و485 درهماً، بهدف الحد من تداعيات موجات البرد القارس في العديد من الدول.

وخصصت الهيئة أكثر من 27 مليون درهم لمساعدة مليون و350 ألف شخص في قطاع غزة بفلسطين، لتكون الإمارات دائماً في طليعة الدول المانحة والمساندة للقضايا الإنسانية هناك.

وتتضمن الحملة توزيع الملابس الشتوية، وأجهزة ومواد التدفئة، والأغطية والبطانيات، والطرود الغذائية والصحية، ومستلزمات الأطفال، ومواد الإيواء المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بعثات دولة الإمارات ومكاتب الهيئة في الخارج لضمان سرعة وصول المساعدات وفاعلية توزيعها.

وأكد الأمين العام للهيئة، أحمد ساري المزروعي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي، أن الهيئة دأبت سنوياً على تنفيذ برنامج المساعدات الشتوية لتعزيز استجابتها تجاه الفئات الضعيفة والمتضررين من قسوة الشتاء حول العالم.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي امتداداً لنهج العطاء الإنساني الراسخ في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي جعل من العمل الإنساني قيمة ثابتة في مسيرة دولتنا المباركة، ودعامة أساسية لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف الدول.

وأضاف أن حملة الشتاء لهذا العام تكتسب أهمية أكبر نظراً إلى تفاقم الأزمات العالمية، وازدياد حدة الكوارث الإنسانية، وتنامي الاحتياجات الأساسية لملايين المتضررين، لذلك حرصت هيئتنا الوطنية على توسيع نطاق المستفيدين من المساعدات الشتوية، استجابة للظروف الطارئة وتزايد النزاعات وصعوبة الظروف المعيشية في العديد من الساحات.