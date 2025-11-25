حمدان بن محمد يُعيّن مديرَين تنفيذيين في مجلس دبي للإعلام

في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بدعم قطاع الإعلام في دبي، وتمكينه من الوصول إلى مستويات تنافسية متقدمة، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2025، بتعيين هشام محمد عبدالرحيم العلماء، مديراً تنفيذياً لقطاع تطوير الإعلام بمجلس دبي للإعلام، كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (93) لسنة 2025 بتعيين راشد حميد سعيد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام.

وأعربت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، عن عميق الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة الغالية التي أولاها سموه لاثنين من الكوادر الوطنية المتميزة، أثبتا كفاءة نوعية أهّلتهما لتولي هذه المسؤولية، مؤكدة أن التعيينات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء منظومة متكاملة تنهض بقطاع الإعلام في دبي.

ونوّهت بأثر هذه الخطوة وما تُمثّله من دعم كبير لجهود المجلس بقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للاستفادة من الكفاءات الوطنية في دفع مسيرة تطوير الإعلام، ضمن مسارين واضحين ومحدّدين، أحدهما يُعنى بالنواحي التنفيذية، والثاني يهتم بالأطر التنظيمية، حيث يتكامل المساران في تحقيق المستهدفات لقطاع الإعلام في دبي خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بتنظيم قطاع الإعلام في دبي، أوضحت المرّي أن مجلس دبي للإعلام هو السلطة المختصة بتنظيم الإعلام في إمارة دبي، بموجب المرسوم رقم (66) لسنة 2024 ، وذلك في ما يتعلق بالأنشطة الإعلامية التي تتم في جميع أنحاء إمارة دبي، مشيرة إلى أن المجلس يستند في وضع الأسس التنظيمية للقطاع إلى مرجعية من أفضل الممارسات العالمية، آخذاً في الاعتبار أهم مستجدات القطاع، لاسيما في ضوء التأثيرات العميقة التي أحدثها التطور التكنولوجي السريع، وما واكبه من ظهور قوالب ومجالات إعلامية جديدة سريعة النمو، ما يوجب تبنّي أطر تنظيمية مرنة وقادرة على مواكبة هذا التطور.

وتدعم التعيينات الجديدة أهداف المجلس ومساعيه الرامية للنهوض بمختلف مكونات القطاع، وتنميته برؤية تؤمن بالانفتاح على كل ما من شأنه تأكيد مكانة دبي كمركز رائد للإبداع الإعلامي، وتطوير المحتوى المتميز، من خلال دعم قدرات الإعلام المحلي، وتعزيز الشراكات مع كبريات المؤسسات الإعلامية، وأهم مطوري المحتوى وأبرز شركات الإنتاج من حول العالم، والتعاون المثمر مع عناصر المعادلة الإعلامية كافة، للوصول إلى الأهداف المرجوة للقطاع، مع الاعتماد بصورة رئيسة على عنصر الشباب، والمواهب المتميزة، وفتح المجال أمام الكفاءات الإماراتية لتأخذ موقعها المستحق في ركب تطوير قطاع الإعلام.

يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يعمل على محاور عدة بصورة متوازية، من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال أقصر الأطر الزمنية، عبر الاهتمام بالعناصر المؤثرة كافة في المجال الإعلامي، حيث يباشر المجلس جهوده ضمن محاور محددة، تشمل الجانب التنفيذي المعني بمجالات التطوير، والجانب التنظيمي الذي يضع الأطر الواضحة التي تضمن للبيئة الإعلامية أفضل المميزات الداعمة، علاوة على محور الكادر البشري، مع اهتمام خاص باكتشاف وتنمية المواهب عبر العديد من المبادرات والبرامج التي يسعى من خلالها إلى بناء جيل جديد من الإعلاميين المبدعين، والقادرين على تقديم إعلام إماراتي بمعايير عالمية.

منى المرّي:

• التعيينات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بإقرار منظومة متكاملة تنهض بقطاع الإعلام في دبي.