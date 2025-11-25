حمدان بن محمد لمكتوم بن محمد: معك الطموح أكبر يا رفيق العزّ

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أخاه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق الـ24 من نوفمبر كل عام.

وجاءت تهنئة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر مقطع فيديو بثّه سموه عبر حسابه في «إنستغرام»، أمس، كتب فيه: «معك الطموح أكبر، والأمل ما يخيب والمجد يزداد رفعة وفخر. يا رفيق العز. كل عام وأنت بخير».