«طرق دبي» تنظم مجلس متعاملين مع أهالي لهباب

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجلس متعاملين، جمع قيادات الهيئة بسكان منطقة لهباب والمناطق المجاورة، بهدف مناقشة أحدث المشاريع والمبادرات التطويرية في مجال الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب الاستماع لآراء الأهالي وملاحظاتهم، وتطوير قنوات التواصل المباشر معهم، بما يدعم توفير خدمات نقل مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، وتحسين مستويات الوصول والتنقّل في مختلف مناطق الإمارة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إنها تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم مجالس المتعاملين في مختلف مناطق دبي، لما لها من دور محوري في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بإسعاد المتعاملين، وتطوير قدرات فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، والوقوف بشكل مباشر على ملاحظاتهم لتعزيز جودة منظومة النقل.

وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز جودة حياة أهالي المنطقة، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية تتماشى مع النمو العمراني وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان، بما يضمن تنقّلاً أكثر سهولة وراحة وأمان، ويسهم في توفير بيئة حضرية متكاملة، تعكس تطلّعات أهالي الأحياء.

افتتح المجلس بكلمة قدمها المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس مجلس المتعاملين، أحمد محبوب، رحب فيها بالحضور، وناقش معهم أهمية تطوير الطرق في منطقة لهباب والمناطق المجاور لها، وأن الهيئة حريصة على تفعيل جميع قنوات التواصل ومتابعة الملاحظات.