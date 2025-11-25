اكتشاف نوع جديد من النمل في وادي شيص

سجّلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، من خلال مركز الذيد للحياة الفطرية، إنجازاً علمياً جديداً بالكشف عن نوع جديد ونادر من النمل في وادي شيص، تم توثيقه رسمياً تحت اسم «نملة الشارقة»، ويُعد هذا الاكتشاف إضافة نوعية لجهود الهيئة المتواصلة في رصد الحياة الفطرية المحلية ودراسة الأنواع المتوطنة داخل جبال الحجر التي تُعد من أكثر البيئات ثراءً على مستوى الدولة.

وجاء الاكتشاف على يد العالم والأستاذ الدكتور مصطفى شرف، من مركز الذيد للحياة الفطرية التابع للهيئة، عقب إجراء مسوحات ميدانية دقيقة في وادي شيص، وتم العثور على عيّنة وحيدة من هذا النوع الجديد، وهي من فصيلة «الجندي»، رغم تكرار الزيارات إلى الموقع، الأمر الذي يشير إلى أن هذا النمل يعيش في موائل شديدة الخصوصية ويميل إلى نمط حياة باطني يجعل رصده شديد الصعوبة، ويُعد هذا النوع أول تسجيل لجنس Carebara في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثالث الأنواع المعروفة من هذا الجنس في شبه الجزيرة العربية.

وأكدت الهيئة أن اكتشاف «نملة الشارقة» يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الإمارة نحو دعم البحث العلمي وتوثيق الثروات البيئية الفريدة لجبال الحجر، ويؤكد أن بيئة الشارقة تُعد موطناً غنياً بالأنواع المتوطنة والنادرة التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

وكشفت الدراسة العلمية أن «نملة الشارقة» تتشابه جزئياً مع نوع مسجّل في زيمبابوي، إلا أنها تمتاز بصفات تشريحية فريدة أبرزها وجود قرون جانبية متطورة على جانبي الرأس يتخللها عدد من الشعيرات الدقيقة، إضافة إلى لونها الأصفر الموحد وخصائص بنيوية دقيقة في الرأس والصدر، وتؤكد هذه السمات أن النوع المكتشف يتمتع بتفرّد واضح يجعله إضافة مهمة للمخزون البيولوجي في المنطقة.

ويواصل الباحثون جهودهم العلمية لرصد بقية أفراد المستعمرة من الملكة والذكور والشغالات، إذ تشير المؤشرات الأولية إلى أن هذا النوع يتبع أسلوب حياة غامضاً يعتمد على العيش في باطن التربة وبين المواد العضوية المتحللة.