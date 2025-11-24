الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

دعت دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن الفريق البرهان يرفض مرة أخرى، كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام وإنه من خلال رفضه لخطة السلام الأميركية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يُظهر باستمرار سلوكًا مُعرقلًا، يجب التنديد بهذا السلوك، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمّل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية.

وأضافت ريم الهاشمي أن الأمم المتحدة تصف الوضع القائم بأنه من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، إذ يتم استخدام وصول المساعدات كسلاح، وتجويع المدنيين بشكل متعمّد.

وأكدت أن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ سلوك طرفي النزاع، حيث يقود تصعيدهما العسكري ورفضهما المتكرر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية السودان إلى حافة الانهيار. وتدعو دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب الأهلية.

وترحّب دولة الإمارات بجهود رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لمنع انزلاق السودان نحو التطرّف والتفكك، والحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.

واختتمت ريم الهاشمي بالقول :" إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين. ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة".