مركز دبي للتوحد يعتمد 24 جهة "صديقة لذوي التوحد" في الإمارة

حقق مركز دبي للتوحد سلسلة من الإنجازات النوعية خلال "عام المجتمع "2025، شملت محاور التعليم، والخدمات التأهيلية، والشراكة المجتمعية، والتوعية الإعلامية، والبيئات الداعمة لأصحاب الهمم.

وتضمنت أهم هذه الإنجازات، إطلاق "الحملة السنوية التاسعة عشرة للتوعية بالتوحد"، حرصا من المركز على الالتزام المؤسسي بمساندة إستراتيجية الدولة في الشمول والتمكين الذي يستهدف تعزيز ودعم ذوي طيف التوحد.

وشملت الإنجازات اعتماد المركز 24 جهة "صديقة لذوي التوحد" في إمارة دبي، ضمن برنامج "البيئة الصديقة لذوي التوحد"، وهو المشروع الذي يقوده المركز ويمثل دفعة نوعية نحو إتاحة بيئات عمل وتعليم وخدمة أكثر شمولاً، وافتتاح أول إستوديو "بودكاست" متخصص بالتوحد في العالم العربي، لتوفير منصة صوتية ومعرفية موجهة لذوي طيف التوحد وأسرهم والمهتمين بالتوعية المجتمعية.

وأطلق مركز دبي للتوحد حملة "المدرسة للجميع" لتوعية كوادر 1182 مدرسة، 673 منها مدرسة حكومية و509 مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تأهيل البيئة المدرسية لاستقبال الأطفال ذوي التوحد وتذليل التحديات التربوية، وتنظيم جلسات مجانية للكشف المبكر والتقييم الشامل لذوي التوحد والاضطرابات النمائية، من أجل الكشف والتدخل المبكر وتحسين نتائج التعليم والتأهيل.

ونظم المركز مؤتمر"مسارات تحليل السلوك التطبيقي"، ضمن فعاليات معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2025"، لتعزيز التبادل المعرفي والتخصصي في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA) وتوظيفه لخدمة ذوي التوحد، كما أصدر كتاب "إدارة التحديات السلوكية للأطفال ذوي التوحد"، الذي يقدم أدوات معرفية وتطبيقية للأسر والمعلمين والمختصين للتعامل مع سلوكيات الأطفال ذوي التوحد، وتحسين آليات الدعم والتفاعل، فضلاً عن المشاركة بما لا يقل عن 50 فقرة أسبوعية للتوعية بالتوحد عبر برنامج "بلسم" في قناة "نور دبي"، كجزء من الجهد الإعلامي المنظم لتعزيز فهم المجتمع لطيف التوحد.

وأطلق المركز مشروع "الحقيبة الحسية لذوي التوحد"، لتمكين أطفال ذوي التوحد من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، من خلال أدوات حسية مصممة خصيصاً لتجاوز العوائق الحسية، كما افتتح أول عيادة أسنان متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الفموية لذوي طيف التوحد في الدولة بالتعاون مع شركة "كورادن" السويسرية، والتي تقع ضمن مرافق المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستثنائية لأصحاب الهمم من فئة التوحد.

وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، إن هذه الإنجازات تأتي تتويجاً لسلسلة من المبادرات والفعاليات التي نظمها المركز على مدار أكثر من عقدين، وتماشياً مع أهداف "عام المجتمع 2025 “، الذي يشكل دعوة وطنية لبلورة رؤية متكاملة لمجتمعٍ يشعر فيه كل فرد بأنه مواطن فاعل، ومشارك، وقادر على تحقيق ذاته، بغض النظر عن التحديات التي قد تواجهه، وفي هذا الإطار عمل مركز دبي للتوحد على ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ملموسة، ترتكز على محورين رئيسيين هما التوعية، والتجهيز البيئي .

وأضاف :" من منطلق مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية في مركز دبي للتوحد، نرى أن التمكن الحقيقي لا يكون بمجرد فتح الأبواب، بل بتهيئة المسارات ليمشي عليها كل شخص من ذوي التوحد بثقة وكرامة. لذا فإن كل الإنجازات التي حققها المركز خلال عام 2025 تعد حلقات متكاملة في سلسلة العمل المهني الذي يربط بين البحث، والممارسة، والمؤسسات، والمجتمع".

ويعد مركز دبي للتوحد، الذي تم إنشاؤه عام 2001، أول مؤسسة إماراتية غير ربحية معنية بتوفير خدمات متكاملة استشارية وتربوية وعلاجية متخصصة في مجال اضطراب طيف التوحد.

ويهدف المركز إلى جعل إمارة دبي مركزاً رائداً على مستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصة والخدمات العلاجية التأهيلية المتخصصة المعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتوحد.