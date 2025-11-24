حمدان بن محمد مهنئاً مكتوم بن محمد: يا رفيق العز.. كل عام وأنت الخير

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، أخاه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الـ 24 من نوفمبر.

وعبر مقطع فيديو بثه عبر حسابه في"انستغرام" كتب سموه فيه مهنئاً سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "معك الطموح أكبر والأمل ما يخيب والمجد يزداد رفعة وفخر. يا رفيق العز. كل عام وأنت الخير".