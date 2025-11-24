محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد لـ«الوطني الاتحادي»

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.

وحضر حفل الافتتاح سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وبدأت مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمقر المجلس في أبوظبي من قبل لجنة برئاسة صقر غباش رئيس المجلس تضم أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس، وتوجه سموه بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال والسلام على أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ.