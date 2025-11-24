لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد سداد مديونية 143 حالة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 73 مليون و786 ألف درهم، لسداد مديونية 143 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة راشد أحمد بن الشيخ، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (29) مبلغ 73 مليون و786 ألف درهم، لسداد مديونية 143 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة (29)، بلغ مليار و353 مليون و773 ألف و153 درهم، وبلغ مجموع المستفيدين 2791 مستفيد.