«خليفة التربوية» تشارك في المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة بفلوريدا

شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، في فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظّمته رابطة التعليم المبكر بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، واختتم أمس، وتأتي مشاركة الجائزة للتعريف بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، التي تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تأخذ بها المؤسسات والمراكز البحثية ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بالتعليم المبكر للطفولة.

وأكد الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، حميد الهوتي، أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد تحت شعار «التعلم في هذا المكان لكل طفل والقيادة من أجله»، وهو شعار يجسّد ما يشهده قطاع الطفولة المبكرة من اهتمام عالمي في مختلف أرجاء العالم، كما أن المؤتمر يعتبر واحداً من أكبر التجمعات العالمية للمتخصصين في التعليم المبكر، ويعتبر منصة تجمع المشاركين للتعلّم من تجارب الآخرين، وتبادل الأفكار، وبناء شبكة علاقات مهنية، كما أنه يجمع الآلاف من المتخصصين والمهتمين بهذا الشأن، بمن في ذلك المعلمون، ومديرو البرامج، والباحثون، ومديرو السياسات، بما يجعل المؤتمر منصة عالمية لتأكيد الجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف دول العالم للنهوض بهذه الفئة، وأضاف أن المشاركة في المؤتمر تتيح الفرصة للتعريف بجهود دولة الإمارات وريادتها في الاستثمار في بناء الإنسان، خصوصاً هذه الفئة العمرية للطفولة المبكرة، حيث تضمن المؤتمر 500 جلسة علمية متخصصة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، والمعرض المصاحب الذي تشارك فيه 200 شركة، تقدم أرقى ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في سبيل توفير بيئة معززة للتنشئة الاجتماعية السليمة لفئة الطفولة المبكرة.