فرصة لسقوط أمطار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:04، والمد الثاني عند الساعة 04:51، والجزر الأول عند الساعة 21:45، والجزر الثاني عند الساعة 08:14، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 00:41، والجزر الأول عند الساعة 17:43.