200 خبير عالمي في مؤتمر الجمعية الخليجية للقسطرة القلبية بدبي

يشارك أكثر من 200 خبير من نخبة أخصائيي القلب والقسطرة في العالم العربي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، في النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب (GIS)، الذي تنطلق أعماله، الخميس المقبل، في فندق «إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي» بدبي.

وتتضمن أجندة الحدث، على مدار ثلاثة أيام، تنظيم 33 جلسة علمية، و195 محاضرة، و20 ورشة عمل متخصصة، وذلك بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة، وبدعم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وجمعية القلب الأميركية.

ويشهد المؤتمر نقل بث مباشر لثماني عمليات جراحية دقيقة من مراكز طبية عالمية مرموقة لتبادل الخبرات الميدانية، تشمل مستشفى القاسمي ومستشفى الشيخ شخبوط في الإمارات، وثلاثة مستشفيات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مراكز في سلطنة عُمان، والعراق، وإيطاليا، وأميركا، كما سيناقش المجتمعون أكثر من 100 حالة قلبية معقدة لتقديم حلول طبية مبتكرة لها.

وأكّد رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب رئيس قسم واستشاري أمراض القلب والقسطرة في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني - الرياض، الدكتور فواز المطيري، أن هذه النسخة ستركز على أحدث التقنيات والتحديات التي تواجه أطباء القلب والقسطرة، بينما كشف أمين صندوق الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، استشاري أمراض القلب وأشعة القلب التداخلية من البحرين، الدكتور خالد بن ثاني، أن جديد المؤتمر يتمثّل في تقديم أحدث استراتيجيات علاج الصدمة القلبية، وتطبيق إرشادات (ACC/AHA 2025) لمتلازمة الشريان التاجي الحاد، وطرق التعامل السريع مع الحالات الحرجة.