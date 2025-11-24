صالحة عبيد: مسابقة رقمية جديدة تحتضن المبتكرين

كشفت مديرة فرع بمركز الابتكار والمستقبل بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، صالحة عبيد، عن تفاصيل مسابقة رقمية جديدة للأبحاث العلمية أطلقتها الإدارة أخيراً، تحتضن المبتكرين وتُكرّم إبداعاتهم، لافتة إلى تقديم جائزة للفائز.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات قمة المعرفة 2025، إن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث والابتكار، وترسيخ مكانة دبي بيئةً داعمةً للإبداع العلمي، وأوضحت أنها لا تقتصر على الباحثين من داخل الجهات الحكومية أو من موظفي إقامة دبي، بل تمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي، حيث تستقبل مشاركات من دول الخليج والمنطقة، إضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية حول العالم، بما يُعزّز الحراك المعرفي وتبادل الخبرات.

وأشارت عبيد إلى أن المسابقة تشمل مجموعة من المجالات الحيوية التي تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها المستقبلية، من بينها التحول الرقمي، والاستدامة، وإدارة المواهب والقيادة، إلى جانب مجالات علوم الهوية والجنسية وأمن المنافذ المرتبطة بطبيعة عمل «الهوية وشؤون الأجانب في دبي»، مؤكدة أن المسابقة تعتمد على شبكة واسعة من الشركاء، تضم معاهد الابتكار والجامعات داخل الإمارات وخارجها، لضمان تقييم منهجي محكم، ومخرجات ذات قيمة علمية عالية.

ولفتت إلى أن الأعمال المُقدمة يجب أن تكون أصلية ولم يسبق نشرها أو فوزها بأي جائزة أخرى، وألّا يتجاوز عمر البحث أو المشروع خمس سنوات، كما تسمح الجائزة بالتقديم الفردي أو الجماعي بما لا يزيد على خمسة مشاركين، مع ضرورة إرفاق السير الذاتية وتقديم جميع المتطلبات الفنية خلال الفترة الزمنية المحددة، وتقبل المشاركات باللغة العربية أو الإنجليزية، شريطة الالتزام بالصياغة العلمية الدقيقة والتنسيق المعتمد.