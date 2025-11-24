شرطة دبي تعزز الوعي الأمني والمجتمعي بين الجالية الصينية

نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارتَي «الحد من الجريمة» و«المطلوبين»، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ملتقى توعوياً مخصصاً للجالية الصينية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وشهد الملتقى مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، أو بوكيان، ونائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، شيان يي، ومساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات، العميد طارق هلال السويدي، ومدير مركز حماية الدولي، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، ومدير القسم القنصلي بالقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، خئ تشاو، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين، وبحضور نحو 140 من أبناء الجالية الصينية. ورحّب اللواء عيد محمد حارب بالقنصل العام، مُشيداً بأهمية التواصل المستمر بين شرطة دبي والجاليات المختلفة المقيمة في الإمارة، بما يُعزّز من أواصر التعاون المجتمعي.

وقال: «يأتي تنظيم هذا الملتقى التوعوي المخصص لأبناء الجالية الصينية ترجمةً لنهج القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل، والذي لا يقتصر على الجوانب الأمنية، بل يشمل أيضاً بناء جسور الشراكة مع مختلف الجاليات في المجتمع، بمختلف خلفياتهم الثقافية والعرقية».

وأكّد أن نشر الوعي والمعرفة يُمثّل حجر الزاوية في الحد من الجريمة، وأن تمكين الجاليات من الإلمام بالخدمات الشرطية والقوانين المحلية، يُسهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة مجتمعية مستقرة وآمنة للجميع.

وتضمن الملتقى مجموعة من المحاضرات التي سلّطت الضوء على جرائم الاحتيال وسبل الوقاية منها، وجرائم البضائع المقلدة وحقوق الملكية الفكرية، وأضرار المخدرات، إلى جانب التوعية بخدمات شرطة دبي الأمنية، ومن ذلك مراكز الشرطة الذكية، وآليات التواصل مع الضحية، ومنصة التطوع وكيفية الانضمام إليها، وسبل التواصل مع الجهات الأمنية.