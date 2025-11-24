أجهزة ذكية تقدم للعمال وجبات ساخنة على مدار الساعة

أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، المرحلة الجديدة من مبادرة «خبز السبيل»، التي توسع نطاقها لتقديم وجبات طعام ساخنة لفئة العمال عبر أجهزة ذكية مبتكرة تعمل على مدار الساعة، وتقدّم الخدمة بطريقة حضارية، تعزز التكافل الاجتماعي والعمل الخيري المستدام.

وتأتي المرحلة الجديدة من المبادرة برؤية تعكس حرص المؤسسة على تطوير حلول نوعية ومستدامة، تعزز منظومة العمل الخيري، وتلبي احتياجات المجتمع بطرق أكثر ابتكاراً وفاعلية.

وتتميز الأجهزة الجديدة بتصميم حديث ومتطور، مزوّد بشاشة رقمية سهلة الاستخدام، ونظام تبريد يحافظ على الطعام طازجاً، إضافة إلى مؤشرات ذكية لمتابعة حالة الجهاز ومستوى الامتلاء والصيانة، كما تم اعتماد نظام هوية ذكية للمستفيدين، يتيح لهم الحصول على وجبة واحدة يومياً، بما يضمن عدالة التوزيع، واستفادة أكبر عدد ممكن من الأفراد المحتاجين.

وتم تركيب الأجهزة بجوار عدد من المساجد في دبي، مع خطة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجياً، عبر تركيب المزيد من الأجهزة خلال المرحلة المقبلة، لتغطية مناطق إضافية وفقاً لاحتياجات الفئات المستفيدة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، علي المطوع، أن مبادرة «خبز السبيل» تجسّد رسالة دبي الإنسانية في رعاية الفئات محدودة الدخل، وتعزيز مبدأ الوقف المبتكر القائم على تحقيق النفع العام بوسائل عصرية.

وقال المطوع: «نسعى في المؤسسة إلى تطوير أدوات العمل الوقفي عبر حلول ذكية ومستدامة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكرامة وسهولة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ قيم الخير والعطاء في لمجتمع».

وأضاف: «تأتي المرحلة الجديدة من مبادرة خبز السبيل لتواصل مسيرة العطاء بأسلوب أكثر تطوراً واستدامة، مع التركيز على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية في دبي».

وذكر المطوع أن المبادرة تتيح الفرصة أمام الأفراد والشركات وأهل الخير للإسهام في دعمها من خلال التبرع، كفالة الأجهزة، أو المشاركة في توفير الوجبات، تعزيزاً لقيم التكافل والعطاء وترسيخاً لدور الوقف في تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة في دبي.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، أن إطلاق الموسم الجديد يأتي بعد النجاح اللافت الذي حققته المبادرة في عامها الأول عام 2022، حيث أسهمت في توزيع الآلاف من الخبز الساخن يومياً عبر أجهزة آمنة وسهلة الاستخدام، جرى توزيعها في «أسواق».

وأضافت التميمي أن مبادرة «خبز السبيل»، شهدت تطوير التقنية المستخدمة في الأجهزة لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة، مع إمكانية المراقبة والتحكم عن بُعد، لضمان كفاءة التشغيل واستمرار الخدمة دون انقطاع، فضلاً عن توزيع الوجبات المتنوعة للفئات المستحقة.

وانطلقت مبادرة «خبز السبيل» عام 2022، بهدف ابتكار نموذج وقفي حديث لتوفير الطعام للفئات العمالية بطريقة تحفظ كرامتهم، من خلال أجهزة ذكية لتوزيع الخبز والوجبات الساخنة في مراكز أسواق، وشهدت تفاعلاً واسعاً من المتبرعين وأفراد المجتمع.

• خطة لتوسيع نطاق «المبادرة» تدريجياً، عبر تركيب المزيد من الأجهزة خلال المرحلة المقبلة.