«مديم» يخفض كلفة حفلات الزفاف في أبوظبي بنسبة 41%

أكدت مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مديرة مبادرة مديم لأعراس النساء، الدكتورة منى المنصوري، أن الكلفة المالية للأعراس التي تمت وفقاً لنموذج «مديم لأعراس النساء»، أقل بـ41% من الأعراس التقليدية، حيث يشجع النموذج على إقامة حفلات زفاف بسيطة، تعبّر عن الأصالة الإماراتية، وتقلّل الأعباء المالية انسجاماً مع قيم الاعتدال والعطاء.

وأضافت أن نموذج «مِديم لأعراس النساء» أسهم، منذ إطلاقه في يوليو من العام الماضي، في تمكين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإماراتية لتوفير أساس متين لزواج ناجح، ودعم الاستقرار الأسري.

وتفصيلاً، كشفت المنصوري عن تجاوز الأعراس، التي تمت وفقاً لمبادرة «مديم»، نسبة 20% من إجمالي الأعراس، خلال العام، في أبوظبي، على الرغم من أن المستهدف كان 15%، وقالت إن إجمالي المبالغ التي تم توفيرها بلغ نحو 230 مليون درهم، مقارنة بإقامة هذه الأعراس على الطريقة التقليدية.

وتوقعت أن تصل نسبة الأعراس، وفق نموذج «مديم»، إلى 26% من إجمالي الأعراس هذا العام.

وأشارت المنصوري، خلال لقاء تلفزيوني، إلى أن المبالغ التي تم توفيرها من خلال نموذج «مديم لأعراس النساء»، كانت تذهب في ممارسات دخيلة لا تمت للعادات الإماراتية الأصيلة، وبعض الأمور الشكلية غير الضرورية، إضافة إلى معيار أساسي، وهو التزام الشركات المنظمة للأعراس بأساسيات نموذج أعراس «مديم»، والتركيز على جوهر الفرح، وليس المظهر.

وقالت إن معظم ما تم توفيره يدخل ضمن بنود الشكليات وليس الأساسيات، لافتة إلى أن الشباب الذين طبقوا نموذج عرس «مديم» لم تتجاوز تكاليف حفل زفافهم 120 ألف درهم.

ولفتت إلى أن تخفيض تكاليف الزواج والاعتدال فيها أسهم فيهما العديد من المبادرات، وفي مقدمتها توقيع اتفاقات مع متعهدي الحفلات والفنادق لضمان جودة خدماتها، ولا تتجاوز كلفة صالات الأعراس في الفنادق وفق نموذج «مديم» 40 ألف درهم، إضافة إلى أن إقامة أعراس «مديم» عصراً ألغى بند العشاء، ما أسهم في تخفيض التكاليف.

وبينت المنصوري أن نموذج «مديم» لأعراس النساء، يوفر باقات زفاف متعددة، تأخذ في الاعتبار عدداً محدداً من الحضور، وتراعي الطابع الإماراتي في بساطته وأصالته.

ويتكوّن نموذج الأعراس من ثلاثة أنماط، تشمل حفلات الزفاف الفردية، وحفلات الزفاف الجماعية، وحفلات الزفاف المتتالية.

وتقام الاحتفالات في فترة ما بعد العصر، وبإمكانها أن تقام في المنازل أو القاعات الحكومية أو الفنادق المعتمدة من «مديم»، وتقتصر الضيافة في أعراس «مديم» على الفوالة الإماراتية التقليدية.

وأكدت أن النموذج يسهم في إرشاد قطاع حفلات الزفاف والقائمين عليه، حول مبادئ تصميم أعراس «مديم»، التي تلبي رغبات المواطنين المقبلين على الزواج في إقامة حفل زفاف مميز، يتماشى مع تطلعات القيادة والقيم الإماراتية الأصيلة في الاعتدال والتواضع.

الشروط

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بصفتها المسؤولة عن مبادرة «مديم»، أن التقديم على نموذج مديم لأعراس النساء يتطلب ألا يقل عمر الزوجين عن 18 سنة، وأن يكونا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستثنى من ذلك الزوج الإماراتي من أصحاب الهمم الراغب في الزواج من أجنبية، وأن يكون الزوج من مواطني إمارة أبوظبي، أو من المواطنين المقيمين فيها، مع إرفاق ما يثبت عمله في إمارة أبوظبي أو إقامته فيها، وفي حال وجود عقد القران، ألا تتجاوز مدته سنة عند تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق للشخص الزواج، ويستثنى من ذلك الأرمل والمطلق، ويتم قبول أبناء المواطنات بشرط أن تكون والدة الزوج أو الزوجة من مواطني إمارة أبوظبي، إضافة إلى أن يكون حفل الزفاف في إمارة أبوظبي.