%79 من المسافرين عُرضة لسرقة البيانات عبر منافذ «شحن الهواتف»

حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام منافذ الشحن العامة غير الموثوقة، للهواتف والأجهزة، مؤكداً أن 79% من المسافرين يُعرّضون بياناتهم الشخصية للخطر، من دون علمهم، عند شحن أجهزتهم من منافذ غير آمنة في الأماكن العامة.

وأوضح أن بعض منافذ الشحن العامة قد تكون مزودة ببرمجيات خبيثة، أو أنظمة خفية قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية، عبر ما يعرف بـ«هجمات الشحن الخبيث»، من خلال بروتوكولات نقل الوسائط أو الصور التي تُفعّل تلقائياً عند توصيل الأجهزة.

وأكد أن تجاهل إجراءات الحماية، واستخدام منافذ شحن غير آمنة، قد يؤديان إلى سرقة البيانات وكلمات المرور، أو تثبيت برامج ضارة على الهواتف دون علم المستخدم.

وأضاف أن 68% من الشركات تعرضت لهجمات مصدرها منافذ شحن غير موثوقة، ما تسبب في اختراق بياناتها والبنية التحتية الرقمية الخاصة بها. وذكر المجلس عدداً من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى تعرض الأجهزة لهجمات من هذا النوع، منها الاستنزاف السريع للبطارية، وبطء أداء التطبيقات، وتكرار انهيار النظام، إضافة إلى ظهور رموز أو رسائل غير مألوفة على الجهاز.

وقدّم مجموعة من الإرشادات الوقائية بهذا الخصوص، أبرزها ضرورة اصطحاب شاحن شخصي أثناء السفر، وتجنّب استخدام منافذ الشحن العامة قدر الإمكان، ورفض أي طلبات لنقل البيانات أثناء عملية الشحن.

وأوصى المجلس بتفعيل التحقق بخطوتين، واستخدام تقنيات الدخول البيومتري، مثل البصمة أو التعرّف إلى الوجه، ومراجعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات، إضافة إلى التأكد من عدم منح أي صلاحيات غير ضرورية للوصول إلى الصور أو الرسائل أو جهات الاتصال.