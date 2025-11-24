المقدّم جاسم فيروز في شرطة دبي «قناص الجوائز»

تمكّن المقدّم جاسم محمد فيروز، في شرطة دبي، من تحقيق سجل حافل بالإنجازات الرياضية والشرطية خلال 33 عاماً من حياته المهنية والرياضية، وكتب تاريخه الخاص عبر حصد أكثر من 100 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الرياضات.

وشارك فيروز في العديد من البطولات الرياضية على مستوى الأندية ومنتخبات الدولة ومنتخب الشرطة، واستطاع تحقيق ميدالية بطل الدولة في لعبة رمي الرمح على مستوى الأندية ومنتخب الشرطة، وهو صاحب الرقم القياسي السابق في رمي الرمح لمسافة 56 متراً عام 1996، وهو رقم قياسي احتفظ به لفترة طويلة.

ويشغل حالياً منصب رئيس قسم أثر التدريب في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واستطاع خلال مسيرته أن يترك بصمة مميزة في المجالين الرياضي والمهني في شرطة دبي.

وقد لعب ضمن منتخب الإمارات لألعاب القوى، وشارك في أول بطولة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان ضمن المراكز الأولى، وفي عام 1996 تم اختياره ضمن منتخب الإمارات في مسابقة الخماسي الحديث، بعد إحرازه المركز الأول في البطولة المحلية تحت رعاية وزارة الداخلية، وشارك على إثرها في منتخب الإمارات العسكري في جمهورية المجر، وكانت هذه أول مشاركة عالمية.

وكان المقدّم فيروز ضمن أفراد أول دورة لحماية الشخصيات المهمة التي تعقد على مستوى شرطة دبي، ثم انتقل للعمل في أكاديمية شرطة دبي، وبدأ حياته التدريبية فيها بعد أن التحق بالعديد من الدورات المحلية والعالمية في مجال اللياقة البدنية وألعاب القوى، وأسهم بخبرته في نيل فرق الأكاديمية العديد من الميداليات والمراكز الأولى في ألعاب القوى والرياضات الأخرى.

وبعد 10 سنوات من العمل في الأكاديمية، انتقل إلى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ عام 2010، حيث برز خلالها في مجال الرماية بعد خوضه العديد من الدورات التخصصية، وتم تعيينه رئيساً لقسم التدريب التخصصي (مدرسة الرماية).

وقام خلال فترة عمله بتطوير تدريبات الرماية - باستخدام شتى أنواع الأسلحة التي كانت محصورة في الرماية التقليدية (الأهداف الثابتة) - إلى الرماية العملية والتخصصية والأهداف المتحركة، والرماية من داخل المركبة ومن خارجها، بمحاكاة للواقع الذي قد يواجهه رجل الأمن.

كما استحدث أول دورة على مستوى شرطة دبي، وهي دورة الرماية من على ظهر الخيل، وكانت أكبر تحدٍ في حياته لخطورة المهمة، واجتاز الدورة بنجاح باهر، وأظهر مهارة فائقة في التعامل مع الخيل أثناء الرماية، كما قام بإدخال تمارين الرماية مع على ظهر القارب والدراجة النارية والرماية من الأسفل للأعلى والعكس.

ويتولى المقدّم فيروز حالياً رئاسة قسم قياس أثر التدريب في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ويشرف على إدارة وصيانة وحجوزات المرافق التدريبية في المدينة التدريبية في الروية.

ويقوم بمهام الإشراف الكامل على تطوير ميادين الرماية ومرافقها التدريبية، وزيادة عدد ميادينها من خمسة ميادين سابقاً إلى أكثر من 15 ميداناً، وأشرف على مشروع تشجير المدينة التدريبية في الروية، بالتعاون مع بلدية دبي والتي أصبحت الآن واحة خضراء نالت استحسان جميع مرتادي المدينة التدريبية.

كما يتولى حالياً الإشراف على مشروع مضمار الدراجات الجبلية الذي شارف على الانتهاء ويعتبر الأول من نوعه، وتمكّن من تقديم 184 اقتراحاً تم تطبيق 42 منها، و حصل على 240 حافزاً، و42 وساماً وشارة تقدير.