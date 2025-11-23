مكتوم بن محمد: اعتماد محمد بن راشد للموازنة تذكير بأنّ المستقبل يصنع في دبي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لأعلى موازنة في تاريخ دبي لدورة 2026-2028، هو رسالةٌ واضحة من سموّه تؤكد أنّ سقف الطموح في دبي لا حدود له .

وقال سموه في تدوينة على منصة " إكس" : "اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأعلى موازنة في تاريخ دبي لدورة 2026-2028، هو رسالةٌ واضحة من سموّه تؤكد أنّ سقف الطموح في دبي لا حدود له وأنّ المشروع الحضاري فيها مستمر ولن يتوقف عن تحقيق منجزاته، وأنّ رفاه أهل دبي وجودة حياتهم هي محور عملنا الحكومي."

وأضاف سموه: " اعتماد سموه لهذه الموازنة هو تذكير بأنّ المستقبل يصنع اليوم في دبي وأنّها وجدت لتبقى دائماً في صدارة المدن ولتكون الأكثر إلهاماً كلّ يوم" .

وتابع سموه :"وبتوجيهات سموه ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ستواصل فرق العمل الحكومي تحقيق هذه الرؤية والعمل بروح واحدة في كل القطاعات، لتبقى دبي المدينة الأجمل، والأكثر جودة في الحياة، والأفضل للعيش في العالم".