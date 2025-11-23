ترامب ينتقد "عدم امتنان" أوكرانيا لأميركا مع بدء محادثات في سويسرا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد اتهام أوكرانيا باظهار "عدم امتنان" للولايات المتحدة للدعم الذي قدمته اليها منذ بدء الحرب الروسية، وذلك مع انطلاق محادثات في سويسرا بين ممثلين لواشنطن وكييف لبحث خطته لإنهاء الحرب.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إن "القيادة الأوكرانية لم تعرب عن أي امتنان لجهودنا"، مجددا التنديد بـ"الكارثة الانسانية" التي تسببت بها الحرب التي اندلعت قبل أربعة أعوام، مع انتقاد سلفه جو بايدن الذي بدأت الحرب في عهده، من دون إدانة موسكو.

وتابع الرئيس الأميركي "لقد ورثت حربا ما كان ينبغي أن تحدث أبدا وخاسرة للجميع".

وأضاف "لم يعبّر المسؤولون الأوكرانيون عن أي امتنان لجهودنا، وأوروبا مستمرة في شراء النفط من روسيا".

ولفت ترامب إلى أن "الولايات المتحدة مستمرة ببيع كميات هائلة من الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي لإمداد أوكرانيا بها (جو الفاسد أعطى كل شيء مجانا، مجانا، مجانا، بما في ذلك مبالغ كبيرة من المال!)".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد في جنيف وفدا أوكرانيا في مسعى للدفع قدما بخطة دونالد ترامب لإنهاء النزاع الروسي-الأوكراني.

خطة ترامب المؤلفة من 28 بندا والتي باتت الإدارة الأميركية تصفها بأنها "إطار للمفاوضات" بعدما أشار الرئيس الأميركي إلى أنها ليست عرضا نهائيا، ترمي إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ نحو أربع سنوات حين بدأت روسيا حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

إلا أن الخطة تثير قلقا لدى كييف والاتحاد الأوروبي من أن تشكّل مدخلا لاستسلام أوكرانيا.