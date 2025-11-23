بلدية دبي أول جهة عالمياً تحصل على "الاعتماد الدولي في استشراف المستقبل" (المستوى 3)

في إنجاز رائد يرسّخ مكانة دبي كمدينة وعاصمة لصناعة المستقبل، نالت بلدية دبي "شهادة الاعتماد الدولي في استشراف المستقبل" من المستوى الثالث، لتكون بذلك أول بلدية تحقق هذا الاعتراف المتقدم على مستوى العالم، والذي يصدر عن المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI Institute) تكريمًا لقدراتها المؤسسية المتقدمة والرائدة في مجالات الاستشراف والاستعداد للمستقبل وفق أسس منهجية وعملية متكاملة.

حصلت بلدية دبي على هذا الاعتماد بعد تقييم دقيق وشامل أجراه خبراء دوليون بالشراكة مع معهد (GIMI). وقيّم التقرير منظومة عمل البلدية وفق نموذج "S4" العالمي، الذي يقيس النضج عبر أربع ركائز: التأطير (Scoping)، والمسح (Scanning)، والسيناريوهات (Scenarios)، والإستراتيجية (Strategy). ويُصنّف المستوى الثالث "كاستشراف منهجي" (Systematic Foresight)، مما يعني أن البلدية تدمج الاستشراف بفاعلية ضمن عمليات التخطيط المؤسسي والإستراتيجي وتطبق أدوات معتمدة لمتابعة الأداء.

ومع هذا الاعتماد؛ أبرزت بلدية دبي ريادتها كجهة حكومية تتميز بنضج عالٍ في ممارسات الاستشراف المستقبلي، وتُطبِّق معاييرًا عالمية في الرصد والتحليل وبناء السيناريوهات والتخطيط الاستباقي، وتمتلك قدرةً متقدمة على تحديد نقاط القوة وفرص التحسين في القدرات المستقبلية، بما يمكنها من بناء خارطة طريق تطويرية لتعزيز الجاهزية للمستقبل على المدى الطويل.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "استشراف المستقبل هو نهج إداري وقيادي اقترن باسم دبي لإيمانها بأن المستقبل هو قوة للدول والشعوب. فخورون كبلدية دبي أن نحصل على هذا الاعتماد الذي يؤكد رؤيتنا وإستراتيجيتنا لنكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، وأن نكون مساهم رئيس في ترسيخ مكانة دبي كمدينة للمستقبل، حاضنة لابتكاراته، وتصوراته، ومرنة وجاهزة لمواجهة تحدياته؛ ببنية تحتية متقدمة ومستدامة، ومنظومة خدمات شاملة، ورؤى ومشاريع واضحة تجعل من دبي المدينة الأكثر جاذبية واستدامة وجَودةً للحياة".

ويعزز هذا الاعتماد مكانة دبي كمركز عالمي في استشراف المستقبل، ويدعم معايير التميز الحكومي من خلال المواءمة التامة معها. ويُظهر هذا الإنجاز، كما أكد تقرير التقييم التفصيلي، القدرة المؤسسية العالية لبلدية دبي في تحديد وتحليل محركات التغيير وعناصر عدم اليقين، حيث نالت البلدية درجة كاملة (10/10) في محور الرؤى الاستشرافية الأساسية ضمن التقييم.

كما أثبت التقييم التميز في رصد ومتابعة الإشارات الضعيفة (Scanning) وجود عملية داخلية لتوحيد وتفسير البيانات ضمن منظومة تصنيف متكاملة تضمن دمج الرؤى بسلاسة في عملية صنع القرار الإستراتيجي. علاوةً على ذلك، أظهر التقييم تفوق بلدية دبي في مواءمة سيناريوهاتها مع الإستراتيجية، حيث رُبطت مخرجات الاستشراف بشكل مباشر وممنهج بالمبادرات والمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية، وهو ما يجسّد تطبيق نهج استباقي متكامل للتخطيط والتنفيذ.

وتسهم هذه الخطوات النوعية في بناء خارطة طريق تطويرية واضحة، والارتقاء بمفاهيم الابتكار وصناعة القرارات المبنية على المستقبل من خلال منظومة مؤسسية متكاملة تمتلكها البلدية دبي وتعزز ريادتها الحكومية وترفع من جاهزيتها وتنافسيتها على مؤشرات الابتكار والمستقبل.

ويُعدُّ المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، منظمة دولية غير ربحية مقرّها في الولايات المتحدة تُعنى بتطوير ونشر أفضل الممارسات في مجالي الابتكار واستشراف المستقبل على مستوى الحكومات والمؤسسات والشركات حول العالم. ويصدر شهادات اعتماد دولية، وتطوير نماذج تقييم معيارية إضافةً إلى تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من رفع جاهزيتها للمستقبل وتحسين نضجها المؤسسي.