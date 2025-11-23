قرقاش: الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فوراً

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أنّ الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فوراً.

وقال في حسابه على موقع «x» إن البلد انزلق إلى حافة الهاوية، عندما أقدم طرفا الصراع على تقويض الحكومة المدنية الشرعية، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة، وتعميق معاناة الشعب السوداني.

وشدد على أن الحفاظ على وحدة السودان، ومنع عودة أي تيارات متطرفة، بما فيها جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين، يشكّل أولوية أساسية للأمن الإقليمي والاستقرار العربي.

ونوه إلى أنّ الطريق واضح أمام المجتمع الدولي والأطراف السودانية على حدّ سواء، وهو وقفٌ فوري لإطلاق النار، ومحاسبة شاملة عن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان.

وأكد ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، والشروع في انتقال سياسي موثوق، يقود إلى حكومة مدنية مستقلة تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني.