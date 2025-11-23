نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشارك في قمة مجموعة العشرين

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء.

وألقى سموه كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الجلسة الافتتاحية في القمة، التي عُقدت تحت عنوان: «بناء اقتصاداتنا؛ دور التجارة؛ تمويل التنمية وعبء الديون»، حيث استهلها بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى القادة المشاركين وتمنياته لهم بالتوفيق في أعمال القمة، معرباً عن شكره لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، سيريل رامافوزا، على دعوته لدولة الإمارات للمشاركة في أعمال القمة الحالية.

وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الكلمة، أن هذا الاجتماع يُجسّد روح الشراكة العالمية، ويدعم ترابط الأسواق وتعميق التكامل الاقتصادي عبر مختلف الدول والأقاليم.

كما أشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر مع شركائها على تعزيز مسار التعاون الاقتصادي العالمي، وترسيخ أسس نظام تجاري دولي متوازن وشفّاف يتيح مشاركة أكثر شمولاً وفاعلية للدول النامية في صياغة مستقبل النظام التجاري العالمي، من خلال دعم الوصول إلى أفضل الحلول التمويلية، وتطوير المشاريع التنموية والاستثمارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والصحة والزراعة، مع التركيز على بناء القدرات، وتبادل المعارف والخبرات، وتمكين المجتمعات، وخلق فرص اقتصادية نوعية تُعزز مسيرة التنمية الشاملة.

وأعلن سمو ولي عهد أبوظبي في كلمته أمام القمة عن إطلاق دولة الإمارات مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»، التي تُخصِّص مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في دول القارة الإفريقية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى جودة الحياة.

وجدَّد سموه، في ختام كلمته أمام القمة، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع جميع شركائها في مجموعة العشرين لدفع عجلة مسيرة التنمية والازدهار في العالم أجمع.

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، فريدريش ميرتس، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومسارات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم الخطط التنموية المستدامة للجانبين.

وتناول اللقاء جدول أعمال قمة مجموعة العشرين وما يتضمّنه من ملفات محورية تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وتمويل التنمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً.

وأكَّد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق لضمان تنفيذ مخرجات القمة وترجمتها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز المسارات التنموية وتحقيق الازدهار لشعوب الدول الأعضاء والعالم أجمع.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا فرص توسيع التعاون بين الإمارات وفيتنام في مختلف المجالات الحيوية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى المحاور الرئيسة المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، ومن أبرزها دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير الجيل الجديد من الشراكات التنموية، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.