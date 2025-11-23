حاكم أم القيوين يقدّم واجب العزاء في وفاة أسامة الشعفار

قدَّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدرّاجات، أسامة أحمد الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.