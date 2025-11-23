منصور بن محمد يعزّي في وفاة أسامة الشعفار وموزة الشامسي

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدرّاجات، أسامة أحمد الشعفار. وأعرب سموه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي أمس، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة موزة حميد عبيد الشامسي. وأعرب سموه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي أمس، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.