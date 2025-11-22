الإمارات تطلق مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" في إفريقيا بقيمة مليار دولار

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، شارك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء.

وألقى سموّه كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الجلسة الافتتاحية في القمة، التي عُقدت تحت عنوان: "بناء اقتصاداتنا؛ دور التجارة، تمويل التنمية وعبء الديون"، حيث استهلها بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، إلى القادة المشاركين وتمنياته لهم بالتوفيق في أعمال القمة، معرباً عن شكره لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة فخامة سيريل رامافوزا، على دعوته لدولة الإمارات للمشاركة في أعمال القمة الحالية.

وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الكلمة، أن هذا الاجتماع يُجسّد روح الشراكة العالمية، ويدعم ترابط الأسواق وتعميق التكامل الاقتصادي عبر مختلف الدول والأقاليم.

كما أشار سموّه إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر مع شركائها على تعزيز مسار التعاون الاقتصادي العالمي، وترسيخ أسس نظام تجاري دولي متوازن وشفّاف يتيح مشاركة أكثر شمولاً وفاعلية للدول النامية في صياغة مستقبل النظام التجاري العالمي، من خلال دعم الوصول إلى أفضل الحلول التمويلية، وتطوير المشاريع التنموية والاستثمارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والصحة والزراعة، مع التركيز على بناء القدرات، وتبادل المعارف والخبرات، وتمكين المجتمعات، وخلق فرص اقتصادية نوعية تُعزز مسيرة التنمية الشاملة.

وأعلن سمو ولي عهد أبوظبي في كلمته أمام القمة عن إطلاق دولة الإمارات مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية"، التي تُخصِّص مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في دول القارة الإفريقية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى جودة الحياة.

وجدَّد سموّه، في ختام كلمته أمام القمة، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع جميع شركائها في مجموعة العشرين لدفع عجلة مسيرة التنمية والازدهار في العالم أجمع.

ويرافق سموّه، خلال المشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وفد يضم كلا من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تشارك في قمة مجموعة العشرين للمرة السادسة، إذ سبق لها أن شاركت في أعمال القمة في جمهورية البرازيل الاتحادية عام 2024، وجمهورية الهند عام 2023، وجمهورية إندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، والجمهورية الفرنسية عام 2011.