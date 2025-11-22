برسوم 177 درهماً.. إتاحة خدمة جديدة لإصدار رخصة القيادة الدولية فورياً عبر «دبي الآن»

أتاحت «دبي الرقمية» خدمة جديدة تمكّن الأفراد من إصدار رخصة القيادة الدولية فورياً عبر تطبيق «دبي الآن»، برسوم تبلغ 177 درهماً، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات المسافرين والراغبين في القيادة خارج الدولة.

وتوفر الخدمة التي تم اطلاقها بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تجربة مبسطة تتيح إتمام الطلب خلال دقائق، مع خيارات مرنة لاستلام الرخصة دون الحاجة إلى مراجعة أي مركز خدمة.

وأوضحت عبر منصتها الرقمية أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال قسم «رخصة القيادة» في التطبيق، ويتيح النظام للمستخدم تقديم الطلب والحصول على الرخصة بشكل فوري، ضمن منظومة رقمية موحدة تجمع خدمات عدة في مكان واحد.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن مساعي إمارة دبي لتعزيز التحول الرقمي وتوفير حلول ذكية تسهّل حياة المتعاملين، وتعكس توجه الإمارة نحو تقديم خدمات حكومية أسرع وأكثر مرونة.