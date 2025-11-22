مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة أسامة الشعفار

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدرّاجات، أسامة أحمد الشعفار، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.