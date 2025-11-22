محمد بن راشد يعزّي في وفاة أسامة الشعفار وسعيد المروشد

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدرّاجات، أسامة أحمد الشعفار.

وقد أعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، واجب العزاء في وفاة سعيد محمد سعيد المروشد، والد المدير العام الأسبق لدائرة الصحة في دبي قاضي سعيد المروشد، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيد وعائلته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.