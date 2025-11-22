عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الأميركي تطوّرات الحرب في السودان

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية الراهنة إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وبحث سموه مع وزير الخارجية الأميركي التطورات المأساوية في الحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

ورحب سموه بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الاعتداءات المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك بقيادته الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.

كما بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة وتطورات «إنشاء مجلس السلام»، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 المقدم من الولايات المتحدة الأميركية بشأن غزة، حيث أكد سموه أهمية العمل من أجل دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة إنهاء النزاع في غزة، بما يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة بأسرها.

وبحث سموه ووزير الخارجية الأميركي أيضاً العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات كافة.

وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أنه حرص على المبادرة بإجراء الاتصال الهاتفي مع ماركو روبيو للتعبير عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قرار البيت الأبيض الأخير بالسماح بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة «جي 42»، مشدداً على أن هذا القرار يأتي تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تشهده من نمو وتطوّر على مختلف الأصعدة.