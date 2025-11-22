رئيس الدولة ونائباه: الكويت السند تجمعنا بها أواصر لا تنفك ومحبتها راسخة

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، ابتداء من يوم 29 من شهر يناير المقبل، ولمدة أسبوع، في جميع إمارات الدولة.

ويأتي توجيه سموه في إطار الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والممتدة لعقود.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن علاقاتنا مع الكويت علاقة أخوة ومحبة وقربى، كانت السند قبل الاتحاد وبعده، واليد التي امتدت لتعطي وتساعد، ومازالت مواقفها النبيلة إلى اليوم، مواقف أخوة ومحبة حقيقية». وأضاف سموه: «ندعو مؤسساتنا إلى الاحتفاء بعقود من هذه الأخوة والمحبة في 29 يناير المقبل ولمدة أسبوع، الاحتفاء بالكويت وأهلها وقيادتها وشعبها الكريم واجب علينا، ونقول شكراً للكويت، ونبقى أخوة ويداً بيد للأبد، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وأدام عزّها ومجدها».

ويأتي هذا الاحتفاء تتويجاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتجسيداً لحرص قيادة الدولة على مواصلة تعزيز هذه العلاقات.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات والكويت تجمعهما أواصر لا تنفك، وأخوة لا يغيرها الزمن، ومحبة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً، موجهاً سموه الجهات الاتحادية كافة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بعلاقات الأخوة بين البلدين، وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «وجّه رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، بالاحتفاء بعقود من الأخوة بيننا وبين الكويت الشقيقة.. تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك، وأخوة لا يغيرها الزمن، ومحبة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً».

وأضاف سموّه: «نوجه كافة الجهات الاتحادية بتنفيذ توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن محبة الكويت راسخة في قلوب أهل الإمارات، ومواقفها النبيلة باقية في الذاكرة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «الاحتفاء بالكويت الشقيقة خلال سبعة أيام، هو فرصة نعبّر فيها عن محبةٍ تجمع سبع إمارات بروحٍ واحدة».

وأضاف سموّه: «محبة الكويت راسخة في قلوب أهل الإمارات، ومواقفها النبيلة باقية في الذاكرة. نسعد بمشاركة المجتمع في هذه الأيام المخصّصة للاحتفاء بالكويت وقيادتها وشعبها الكريم».