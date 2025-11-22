مكتوم بن محمد: العلاقة بين الإمارات والكويت إرث من المحبّة والوفاء

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن العلاقة بين الإمارات والكويت ليست صفحةً في التاريخ، بل إرث من المحبّة والوفاء.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «إعلان صاحب السمو رئيس الدولة الاحتفاء بالكويت قيادةً وشعباً، هو تأكيدٌ على أن الأخوّة الحقيقية تُصان بالأفعال والأقوال، ويجسد إيمان الإمارات بأهمية ترسيخ روابط الخليج، وتعميق الوحدة التي تقوم عليها أوطاننا».

وأضاف سموّه: «علاقتنا مع الكويت ليست صفحةً في التاريخ، بل إرث من المحبّة والوفاء، امتدّ من أيام الآباء المؤسسين إلى حاضرٍ يصنعه جيلٌ يؤمن بأن الأخوّة قوةٌ لا تزول».

وتابع سموّه: «نحتفي معاً بعقودٍ من الروابط التي قرّبت الشعوب وجمعت القلوب.. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وأدام عزّها ومجدها».