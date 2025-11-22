حمدان بن محمد: الكويت منّا ونحن منها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مجتمع الإمارات لا ينسى الوقفات التاريخية لدولة الكويت، موجهاً سمّوه حكومة دبي بالعمل للمشاركة في الاحتفاء بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بالاحتفاء بعلاقات الأخوة التي تجمعنا مع الكويت الحبيبة وقيادتها وشعبها، نوجّه حكومة دبي بالعمل للمشاركة في الاحتفاء بهذه الأخوة الممتدة، وهذه العلاقات التاريخية الاستثنائية».

وأضاف سموّه: «الكويت منّا ونحن منها، لا ينسى مجتمع الإمارات وقفاتها التاريخية، وستبقى أخوتنا راسخة للأبد».