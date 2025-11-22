نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، وذلك للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2025 تلبيةً لدعوة فخامة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة.

يرافق سموّه، خلال المشاركة في أعمال القمة، وفد يضم كلاً من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.

وتُناقش القمة في دورتها الحالية، التي تُعقَد لأول مرة في القارة الأفريقية، عدداً من القضايا العالمية الرئيسية، وفي مقدمتها تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ودعم التحوّل العادل في قطاع الطاقة، وتسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.