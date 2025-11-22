الإمارات والكونغو.. علاقات وطيدة وسجل حافل بالشراكات

عقدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 16 نوفمبر 2025 محادثات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتقى خلالها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت دولة الإمارات والكونغو على العلاقات الثنائية الوطيدة، التي تتميّز بتعاون راسخ وسجل حافل من الشراكات بين البلدين. كما أشار الجانبان إلى التقدّم المتنامي خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. ورحّبت دولة الإمارات بتولّي الكونغو رئاسة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العُظمى، وأكدت دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الملحّة التي تواجه المنطقة. كما استعرض الجانبان المشهد الأمني على نطاق واسع ضمن القارة وخارجها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والنقاش حول سبل خفض التصعيد ودعم الجهود التي تهدف إلى حلّ النزاعات التي تؤثر في دول القارة كافة.

وفي ما يتعلق بالسودان، أدان الجانبان الهجمات على المدنيين التي يشنها طرفا النزاع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، وطالبا من الطرفين المتحاربين حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. كما أكدت الإمارات والكونغو أن المسؤولية الرئيسة لإنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق سلطة «بورتسودان» وقوات الدعم السريع.

ورحب الجانبان بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر، التي أكدت أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.

كما دعا الجانبان إيران لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والذي يُعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.