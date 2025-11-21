محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد المروشد

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، واجب العزاء في وفاة سعيد محمد سعيد المروشد، والد قاضي سعيد المروشد، المدير العام الأسبق لدائرة الصحة في دبي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيد وعائلته، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.