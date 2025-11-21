عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة أسامة الشعفار

قدّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار ‏النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبد الله بن أحمد النعيمي، والشيخ حميد بن أحمد النعيمي، وسعادة الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.