حمدان بن محمد: الكويت منّا ونحن منها.. ستبقى أخوتنا راسخة للأبد

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حكومة دبي بالعمل للمشاركة في الاحتفاء بالأخوة الممتدة والعلاقات التاريخية الاستثنائية التي تجمع الإمارات والكويت.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : "استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بالاحتفاء بعلاقات الأخوة التي تجمعنا مع الكويت الحبيبة وقيادتها وشعبها، نوجّه حكومة دبي بالعمل للمشاركة بالاحتفاء بهذه الأخوة الممتدة وهذه العلاقات التاريخية الاستثنائية".

وتابع سموه قائلا: "الكويت منّا ونحن منها، لا ينسى مجتمع الإمارات وقفاتها التاريخية، وستبقى أخوتنا راسخة للأبد".