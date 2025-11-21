محمد بن راشد: تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات والكويت تجمعهما أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن، ووجه سُموه كافة الجهات الاتحادية تنفيذ توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "وجه رئيس الدولة حفظه الله اليوم بالاحتفاء بعقود من الأخوة بيننا وبين الكويت الشقيقة . . تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن ومحبة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً .. ".

وتابع سموه قائلا: "نوجه كافة الجهات الاتحادية تنفيذ توجيهات رئيس الدولة حفظه الله وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".