حمدان بن محمد: دبي تمتلك بنية تحتية تُعد من الأفضل عالميا

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الهوية المعمارية لمشاريع الطرق في دبي، التي تهدف إلى تطوير الطابع المعماري للعناصر الحضرية ضمن شبكة الطرق والممرات والشوارع المتكاملة في الإمارة، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة متكاملة ومستدامة ترتقي بتجربة السكان والزوار، كما اعتمد سموه مبادرة "أنفاق دبي" التي تهدف إلى تحويل مشاريع البنية التحتية لمعالم ثقافية وأيقونات فنية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "اطلعت على سير عمل تطوير مشروعي دوار المركز التجاري وشارع المستقبل والذي يتضمن إنشاء 7 جسور و3 أنفاق بقيمة 1.3 مليار درهم، وسيخدم هذا المشروع 7 مناطق حيوية ويستفيد منه مليون نسمة من سكان وزوار هذه المناطق".

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا الهوية المعمارية الجديدة لمشاريع الطرق في دبي، ومبادرة "أنفاق دبي" التي تهدف إلى تحويل مشاريع البنية التحتية لمعالم ثقافية وأيقونات فنية..".

وتابع سموه قائلا: "دبي تمتلك بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً، ومنظومة تنقل جماعي متكاملة ... ولن نتوقف عن الاستثمار في بنيتنا التحتية من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة بدبي."