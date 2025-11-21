محمد بن زايد: الكويت كانت السند قبل الاتحاد وبعده

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعلاقات التي تجمع دولة الإمارات والكويت، داعيا سموه مجتمع الإمارات ومؤسساتها للاحتفاء بعقود من هذه الأخوة بدءاً من 29 من شهر يناير القادم ولمدة أسبوع.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": علاقاتنا مع الكويت علاقة أخوة ومحبة وقربى، كانت السند قبل الاتحاد وبعده، واليد التي امتدت لتعطي وتساعد وتساند، وما زالت وقفاتهم معنا إلى اليوم وقفات صادقة".

وتابع سموه قائلا: " واليوم ندعو مجتمع الإمارات ومؤسساتها للاحتفاء بعقود من هذه الأخوة بدءاً من 29 من شهر يناير القادم ولمدة أسبوع"

وأضاف سموه: "الاحتفاء بالكويت وقيادتها وشعبها الكريم واجب علينا. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدام عزها ومجدها".