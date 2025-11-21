إقامة دبي تحتفي بالعُمانيين القادمين عبر منفذ حتّا ومطار دبي الدولي

تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاقات الأخوية المتجذّرة مع سلطنة عُمان، شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في الاحتفالات المخصّصة لاستقبال الأشقاء العُمانيين القادمين إلى الدولة عبر منفذ حتّا الحدودي ومطار دبي الدولي، بمبادرة خاصة حملت روح المحبة التي تجمع الشعبين. وجاء الاستقبال بختم تذكاري على جوازات السفر وتقديم هدايا رمزية تعبّر عن التقدير لهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

ومن هذا المنطلق الذي يضع الإنسان في قلب التجربة، حرصت دبي على أن تعكس هذه اللحظات الاحتفالية نموذج الدولة في حسن الاستقبال وجودة الخدمات، بما ينسجم مع الدور الذي تؤديه الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الروابط الخليجية وترسيخ قيم الأخوّة. وجاءت المشاركة في هذه الفعاليات بحضور اللواء أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي بدبي، و العميد نبيل محمد القرقاوي، نائب مساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية والبرية، والعقيد د. راشد عبيد الكتبي، مدير إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية، إلى جانب عدد من القيادات والموظفين الذين شاركوا في تقديم الهدايا واستقبال الزوّار بأجواء تعبّر عن دفء العلاقة بين البلدين.

وفي هذه المناسبة، أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الاحتفاء بالأشقاء العُمانيين يعكس مكانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن "ما يجمع البلدين ليس مجرد حدود، بل روابط أخوّة تمتد عبر التاريخ، ونحرص في كل مناسبة على التعبير عنها بما يليق بقيم دولتنا." وأضاف سعادته: "منظومة الدخول في دبي جزء من صورة الإمارات، ومسؤوليتنا أن يعيش كل ضيف تجربة تترك أثرًا إيجابيًا منذ اللحظة الأولى."

وبهذا الاحتفاء، تجدد إقامة دبي التزامها بدورها في تقديم تجارب دخول ترتقي بتوقعات المسافرين، وتعكس الصورة المشرقة للإمارات العربية المتحدة كدولة تضع الإنسان في مقدمة اهتمامها، وتواصل تعزيز الروابط الخليجية بروح تُشبهها وتعبّر عنها.