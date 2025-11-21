بلدية دبي: شواطئ الممزر إضافة فاخرة إلى قائمة الوجهات الشاطئية في دبي قريباً

تواصل بلدية دبي تنفيذ أعمال تطوير شواطئ الممزر بجزأيه، الخور والكورنيش، التي ستُنجز خلال الفترة القريبة المقبلة بكلفة 400 مليون درهم، لتُضيف إلى شواطئ دبي وجهة سياحية شاطئية جديدة بمواصفات ترفيهية عالمية، تراعي معايير الاستدامة وجودة الحياة، وتدعم مستهدفات الإمارة لتكون المدينة الأجمل والأكثر جاذبية ورفاهية وتحضراً وتميزاً بما تقدمه من وجهات وتجارب سياحية فاخرة لسكانها وزوارها على مستوى العالم.

ويتكامل المشروع مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، التي تستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن استدامة التجربة الحضرية، وتجعل من دبي المدينة الأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر مشاريع ومبادرات نوعية.

وقال مدير عام البلدية، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن «مشروع تطوير شواطئ الممزر خطوة جديدة ضمن مستهدفات بلدية دبي لتعزيز مكانة دبي وجهة سياحية شاطئية عالمية تُقدم تجارب استثنائية تجمع بين الفخامة والاستدامة، وترتقي بمستوى جودة الحياة في المدينة من خلال مرافق متكاملة وشاملة، ووجهات وتجارب شاطئية فريدة تعكس هوية دبي الجمالية».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، بدر أنوهي، إن مساحة شاطئ خور الممزر تبلغ 275 ألف متر مربع، وبعرضٍ يراوح بين 30 و90 متراً، فيما تصل مساحة شاطئ كورنيش الممزر إلى 125 ألف متر مربع، وعرضه إلى 80 متراً.

وتشمل الأعمال التطويرية إنشاء أول جسر عائم للمشاة يربط بين ضفتي الخور بطول 200 متر، وشاطئ للسباحة الليلية بطول 300 متر، ومناسب لمتطلبات أصحاب الهمم، إضافةً إلى ممشى ومسارات للجري والدراجات الهوائية بمُحاذاة الشاطئ بطول 5.5 كيلومترات، ستربط خور الممزر بالكورنيش.