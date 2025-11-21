مسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار

تتقدّم «الإمارات اليوم» بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدرّاجات، أسامة أحمد الشعفار.

وتوفي أسامة أحمد الشعفار، المولود في 1974، إثر تعرّضه لحادث خارج الدولة.

وقدّم عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين في الدولة ورموز الوسط الرياضي واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وكان أسامة أحمد الشعفار شغل مناصب رياضية عدة، منها رئيس اتحاد الإمارات لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، ثم رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة، ورئاسة الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدرّاجات، ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضوية لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية.

كما حصل على دكتوراه فخرية من كلية العلوم الرياضية في أوزبكستان، ونال «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عام 2018، و«جائزة الإنجاز الرياضي»، والوسام الذهبي عام 2009 من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.